Kripos får ikkje etterforska moglege krigslovbrot

Ifølgje ein rapport har Kripos 21 uavgjorde undersøkingssaker om personar busette i Noreg som blir mistenkte for krigslovbrot under borgarkrigen i Syria, skriv NRK.

Ressursmangel og koronapandemien har medført at sakene har vorte nedprioriterte.

– Den siste tida har pandemien gjort det vanskeleg å gjennomføre etterforskingsreiser, sjølv i fredelege land. Med andre ord: Det er ikkje slik at sakene ikkje blir jobba med, men arbeidet går ikkje like raskt som vi skulle ønske. Her speler òg ressursane og organiseringa våre av desse inn, seier Eivind Borge i etterforskingsavdelinga i Kripos.

Det nasjonale statsadvokatembetet har vore kritisk til at Kripos ikkje har nok ressursar. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) seier at regjeringa satsar mykje på Kripos.

– Det er ikkje slik at vi ikkje prioriterer på Kripos, tvert imot har vi satsa mykje på Kripos for å kjempe mot fleire typar kriminalitet, som til dømes overgrep på nett. Ved utgangen av 2020 hadde Kripos 140 fleire tilsette enn då vi tok over, seier Mæland.

