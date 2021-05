Kværner får 11,8 millionar i støtte frå nyopna kompensasjonsordning

innenriks

Klokka 12 måndag opna kompensasjonsordninga for innreisekarantene.

– Bedriftene har gjennom pandemien hatt store kostnader knytt til innreisekarantene og smitteverntiltak for utanlandske arbeidstakarar. Det er gledeleg at ordninga no opnar for søknader slik at vi kan hjelpe bedriftene i den krevjande situasjonen dei står i, ved å dekkje nokre av desse kostnadene, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordninga gir støtte til kostnader knytt til gjennomføring av innreisekarantene. Kostnader som blir dekte, kan vere matservering i karanteneperioden, leige av hotellrom, testing og andre smitteverntiltak etter covid-19-forskriften.

Det er Brønnøysundregistera som administrerer ordninga, som gir støtte til kostnader knytt til gjennomføring av innreisekarantene.

Det skal ytast ein sats på 1.000 kroner per arbeids- eller oppdragstakar per døgn i innreisekarantene, avgrensa oppover av meirkostnadene i føretaket.

Det kan søkjast om støtte for kostnader i tre tilskotsperiodar, kvar på to månader, frå 1. november 2020 til 30. april 2021.

(©NPK)