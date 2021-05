Mistanke om at fleire i Bergen er smitta med indisk virusvariant

innenriks

Sist veke vart det stadfesta at ein tilsett ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB hadde den indiske varianten. Fire kollegaer har òg testa positivt. Dei blir antekne å ha den indiske varianten.

– Nokre nærkontaktar til dei fem tilsette har no testa positivt. Dermed mistenkjer vi at nokon fleire enn dei fem tilsette på UiB har denne varianten, seier smittevernoverlege Egil Bovim til Bergens Tidende.

Han opplyser at alle dei positive prøvene som blir mistenkte å vere den indiske varianten no blir sende inn til sekvensering. Dei fire UiB-tilsette får truleg svar denne veka.

– Akkurat no føler eg vi har ei god oversikt, og at vi har sett dei som skal i karantene. Førebels har vi ikkje grunn til å tru at dette har spreidd seg vidare, seier Bovim.

