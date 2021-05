Prisane steig moderat i april

innenriks

Tiltaket til styresmaktene for å avgrense koronapandemien held fram med å påverke prisutviklinga. Mellom anna blir fleire tenester knytte til reiseliv framleis særskilt behandla, viser oversikta frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisane på drift av personlege transportmiddel gjekk opp 1,3 prosent og bidrog mest til oppgangen. Dei estimerte prisane på passasjertransport med fly steig 6,9 prosent sist månad, særleg på grunn av prisane på utanriksflygingar og pakketurar.

Prisane på bøker gjekk opp med heile 16,4 prosent, noko som blir knytt til at Mammut-salet var over. Bokprisane er no tilbake til januarnivå.

Prisane på matvarer og alkoholfrie drikkevarer fall med 0,9 prosent i april, noko som kan tilskrivast høg tilbodsaktivitet hos fleire kjeder. Også prisane på klede fall førre månad. Det siste året har matvareprisane falle med 2,1 prosent.

– Fallet i matvareprisane dei siste 12 månader må mellom anna sjåast i samanheng med fråværet av påsketilbod i april i fjor, seier seniorrådgivar Ragnhild Nygaard i SSB.

Prisane på elektrisitet inkludert nettleige bidrog mest til tolvmånadersveksten i KPI, med ein auke på heile 51,5 prosent samanlikna med april i fjor.

Tolvmånadersveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var 2,0 prosent i april, ned frå 2,7 prosent i mars. Det er dette talet Noregs Bank ser på når renta blir sett.

