Skien må kansellere 144 vaksinetimar

innenriks

Dei aktuelle timane gjeld veke 20. Kommunen la fredag ut melding om at det ikkje ville opnast for bestilling for denne veka då alle tilgjengelege dosar skulle brukast til andre dose-vaksinasjon.

Ein feil hos leverandøren av løysinga for timebestilling førte til at timane likevel har vorte opna, noko som innebar at personar frå 55 til 64 år har kunna bestille timar.

– Vi minner om at systemet for online booking er i ein forsøksperiode, og dette er ein feil vi gjerne ville ha unngått – men som vi no har moglegheita til å luke ut før vi byrjar med massevaksinasjon, skriv kommunen i ei pressemelding,

– Vi beklagar til dei som har fått bestilt time i veke 20 at timen deira går ut.

Kommunen presiserer samtidig at dette ikkje gjeld dei som har vorte ringde opp om at dei har time i veke 20 eller skal få andre dose av vaksinen.

(©NPK)