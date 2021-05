Vaksineforskar fryktar konsekvensane av frivillig bruk av AstraZeneca og Janssen

innenriks

– La meg vere heilt klar. Eg håpar dei aller fleste vil nytte det ordinære vaksineprogrammet, seier Grødeland til TV 2.

UiO-forskaren var sjølv del av Vorland-utvalet som vil fjerne AstraZeneca- og Janssen-vaksinane frå vaksinasjonsprogrammet. Utvalet var derimot delt i synet om vaksinane bør givast til dei som frivillig vil ta dei.

Grødeland var del av fleirtalet i utvalet som meiner at den nasjonale smittesituasjon tilseier at det berre unntaksvis vil vere forsvarleg å tilby slike valfrie virusvektorvaksinar, som AstraZeneca- og Janssen-vaksinane er.

– Frykta er at ein del yngre vel å ta dei for å kunne bevege seg friare og å kunne reise no som det nærmar seg sommar. Eg er ikkje villig til å utsetje denne gruppa for risiko på den måten. Ein veit ikkje kven som blir sjuke av desse vaksinane, og dei alvorlege konsekvensane det kan gi er ikkje ein risiko ein bør utsetje friske enkeltindivid for, seier ho.

Mindretalet meiner at vaksinane kan tilbydast på resept til dei som ønskjer det. Mindretalet påpeikar at den enkelte sjølv er i best i stand til å vurdere risikoen, eigen situasjon og behovet for å få vaksine fleire veker tidlegare.

Folkehelseinstituttet rår mot at ein sjølv kan velje. Regjeringa har varsla ei snarleg avgjerd om bruken av vaksinane.

