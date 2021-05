Økonomar: Folk med jobb og bustadlån er framleis budsjettvinnarane

innenriks

– Svært, svært låge renter er framleis noko av det viktigaste folk merkar på lommeboka, seier forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB.

Tysdag la regjeringa fram det reviderte budsjettet sitt for 2021, og ifølgje Gundersen er det ikkje noko som tyder på at endringane vil bidra til renteoppgang tidlegare. Dermed vil dei som har full inntekt og bustadlån, framleis ha gode fordelar vidare i koronakrisa.

– Det er ikkje så mange endringar som påverkar lommeboka direkte, seier forbrukarøkonomen.

Han påpeikar at dei største endringane vart gjorde då regjeringa og Frp vart samde om statsbudsjettet i fjor haust.

I det reviderte budsjettet blir oljepengebruken justert opp med 90 milliardar, men pengane går stort sett til koronatiltak og ordningar for å halde hjula i gang.

– Det vil påverke moglegheita for å få fleire tilbake i arbeid, og som dermed kan få kontroll på økonomien og tene pengar. Indirekte betyr det mykje for lommeboka at det blir brukt pengar på verksemder som slit, men ikkje direkte, seier Gundersen.

Han vil ikkje vurdere kor godt tiltaka fungerer eller ikkje.

– Men dei som hadde forventa ein sånn sjekk som Biden gav til alle USA, vil nok bli skuffa. Den typen tiltak har vi ikkje i Noreg.

Få avgiftskutt

Budsjettet inneheld få direkte endringar i avgifter og skattar, bortsett frå eit varsla kutt i avgifta for lettbrus.

Men Framstegspartiet må vere med på laget for at regjeringa skal få budsjettet gjennom Stortinget, og dermed kan det komme fleire endringar her.

I budsjettforhandlingane i fjor haust fekk Framstegspartiet kutta avgiftene på grensehandelsutsette varer som øl og vin, brus, snus og sjokolade med 3,4 milliardar kroner, men har varsla at dei vil ha endå lågare avgifter for å hindre grensehandel.

Rammar skeivt

Forbrukarøkonom Derya Incedursun i Nordea meiner at det reviderte nasjonalbudsjettet, og nye milliardar til støtteordningar, seier oss noko om at ting ikkje vil vere heilt normalt til hausten, sjølv om nokre koronaordningar blir fasa ut.

Incedursun påpeikar òg at pandemien har ramma skeivt, og at mange av dei som er sagt opp eller permitterte, allereie jobbar i bransjar med lågare lønn.

– Folk som har gode lønningar, ikkje er permitterte og sit på bustadlån, har god råd i desse tider. Det gir dei òg moglegheit til investeringar og sparing, og mange fekk med seg aksjeoppturen i fjor òg, seier ho.

– Tydelegare klasseskilje

Ho held fram:

– Det er i sterk kontrast til dei med låg lønn, og som gjerne òg er permitterte. Det kan bli eit tydelegare klasseskilje når pandemien er over, seier ho.

Incedursun trekker fram auka barnetrygd, som vart vedteke i budsjettet i fjor, som eit tiltak som bidreg til å jamne ut forskjellar.

– Det er kjempebra at det er auka, men beløpet kan framleis diskuterast.

BSU-endring

Ei litt mindre endring, som kan få betydning for mange, er at regjeringa opnar for å bruke BSU-pengar til å pusse opp bustader.

– Endeleg, seier Incedursun.

Ho meiner det ikkje har vore nokon god grunn til å skilje mellom å bruke BSU-pengane på å kjøpe bustad og til oppussing.

– I mange tilfelle kunne folk ta opp lån på bustaden til oppussinga, og deretter bruke BSU til å betale ned. Når det er mogleg å bruke det indirekte, kvifor ikkje berre tillate det direkte?

