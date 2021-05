Ap og Sp omtrent like store blant medlemmene i Fellesforbundet

innenriks

Med det er Arbeidarpartiets oppslutning blant medlemmene i fagforbundet halvert dei siste seks åra. I same tidsrom har Sp auka oppslutninga si med 25 prosentpoeng, ifølgje FriFagbevegelse.

– At det er arbeidsfolks tur, er det verkeleg ingen tvil om. Samtidig er det ingen tvil om at Ap må jobbe steinhardt for stemmene til arbeidsfolk, folk stemmer ikkje på partiet av gammal vane, seier Fellesforbundets leiar Jørn Eggum.

I 2013 svarte 47 prosent av medlemmene at dei ville stemme på eit høgreparti, medan talet no er nede i 23 prosent. Høgre har 12 prosents oppslutning, medan Frp har 9 prosent – langt unna toppnoteringa på 33 prosent i 2006.

Eit stort usikkerheitsmoment med målinga er at heile 31 prosent av medlemmene framleis ikkje har bestemt seg. 4 prosent av veljarane ville ikkje stemt.

For resten av partia er oppslutninga som følgjer: Raudt 6 prosent, SV 5, andre parti 3, MDG 1, KrF 1 og Venstre 1.

Undersøkinga vart utført av Ipsos mellom slutten av mars og byrjinga av april. Til saman 1.207 medlemmer er intervjua.

(©NPK)