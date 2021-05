Barneombodet om revidert nasjonalbudsjett: – Skuffande

innenriks

– Regjeringa foreslår ei rekkje ulike tiltak, men det manglar ein heilskapleg plan. Vi risikerer at noko glepp, og at enkelte grupper ikkje blir sett, seier barneombod Inga Bejer Engh til NTB.

Barn og unge har lide under koronapandemien, og det trengst meir handling, meiner barneombodet.

– Tiltak i éin sektor vil ofte få ringverknader for ein annan, og barn lever ikkje livet sitt i éin sektor. Kven ser desse ulike tiltaka i samanheng og ser heilskapsbiletet av dei negative konsekvensane? spør ho.

Engh seier ho no forventar at Stortinget ber regjeringa komme tilbake til hausten med ein heilskapleg tiltaksplan for barn og unge, som går på tvers av sektorar.

– No veit vi at pandemien har hatt store konsekvensar, men vi veit ikkje langtidsverknadene. Vi veit etter halvtanna år med pandemi heller ikkje kva barn som no er sårbare. Tiltaka må derfor stå i forhold til dette, seier Engh.

(©NPK)