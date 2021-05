Desse budsjettendringane kan påverke kvardagen

innenriks

I det reviderte budsjettet føreslår regjeringa å bruke 120 millionar kroner på å redusere ferjeprisane med 10 prosent i andre halvår. Innan 2025 er planen at prisane skal halverast. Dette er etter ei bestilling frå stortingsfleirtalet.

Det reviderte nasjonalbudsjettet vart lagt fram tysdag føremiddag og er ei oppdatering av statsbudsjettet for 2021. Ei anna nyheit er at ordningane med streng grensekontroll blir føreslegne vidareførte heilt fram til november.

– Regjeringa vil òg vidareføre ordninga med karantenehotell for innreise til Noreg og beredskapen på callsenteret for innreiseregistrering i same periode, skriv regjeringa.

Brusavgifter

I budsjettet blir det føreslått at avgifta på brus og andre alkoholfrie drikkevarer blir sett ut ifrå kor mykje sukker dei inneheld. Dermed vil det bli billigare med lettbrus frå 1. juli. Denne endringa er allereie kjend frå statsbudsjettet, men no er systemet for avgifta klart.

Regjeringa vil ha fleire ulike trinn i brusavgiftene.

– Differensieringa betyr fleire avgiftssatsar slik at drikkevarer med mest sukker får uendra avgift, medan varer som er tilsette mindre sukker eller berre kunstig søtstoff, får lågare avgift, skriv regjeringa.

Ei liknande differensiering blir ikkje innført for mjølkeprodukt.

Avgifter på e-sigarettar

I budsjettet innfører regjeringa òg ei ny avgift på e-sigarettar og andre nye nikotinprodukt. Det blir understreka at avgiftene bør vere tilpassa helseskaden dei kan utgjere.

– Avgifta på e-sigarettar bør dermed vere lågare enn på sigarettar med tobakk. Departementet legg etter dette til grunn at nivået på avgifter for e-sigarettar bør liggje på om lag 30 prosent av avgifta for tobakkssigarettar, berekna ut frå gjennomsnittleg dagleg forbruk, skriv regjeringa.

E-sigarettar er forbodne inntil EUs tobakksdirektiv er gjennomført i Noreg, og den nye avgifta vil neppe skape nye inntekter for staten i 2021, skriv regjeringa.

Dyrare transport?

Ei anna endring i det reviderte statsbudsjettet er at den ekstra låge momssatsen som kulturlivet, transport og reiselivet har hatt under korona, igjen blir auka.

Dermed kan reiser og kulturopplevingar – i den grad det blir gjennomført – bli dyrare.

(©NPK)