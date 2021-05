Equinor skal rapportere utslepp frå kvart enkelt felt

innenriks

– Mykje av denne informasjonen er tilgjengeleg frå styresmaktene i ulike land, men vi ser verdien av å samle dette i ei eiga rapportering. Detaljane kjem vi tilbake til, skriv Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale verksemd, i ein SMS til E24.

Med det blir ønske frå miljøorganisasjonane WWF og Greenpeace delvis komme til møtes. Dei ønskjer at Equinor rapporterer «nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko, medrekna klimagassutslepp» for kvar produserande eining.

– Vi er veldig overraska over at det går gjennom. Så dette er veldig bra, men så manglar det ein del på oversikt over påverknad på naturmangfald, men det er godt stykke på veg, og veldig positivt, seier Frode Pleym, leiar for Greenpeace Noreg, til E24.

