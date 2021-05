FHI: Alle får truleg tilbod om dose to før hausten

innenriks

– Det er mogleg og tenkjeleg, viss ein jobbar for det, at vi skal kunne tilby vaksinedose to til alle innan siste del av august, seier Stoltenberg til P4.

Planen føreset at leveransane av Pfizer- og Moderna-vaksinane kjem som planlagt, og dessutan at kommunane legg til rette for fleksibel vaksinasjon.

– Dette har vi vore førebudde på lenge, og kommunane må førebu tilbodet, slik at folk får moglegheit til å få vaksine òg i ferien. Vi vil jobbe intensivt gjennom heile sommaren for å halde fram med å ha den høge vaksinedekninga vi no har, seier FHI-direktøren.

FHI har tidlegare anslått at alle vaksne får tilbod om første dose innan midten av juli.

