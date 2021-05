innenriks

Hjelpemidla sørgjer for at funksjonshemma kan delta i fysiske aktivitetar, til dømes med handdrivne tre- og firehjulsyklar.

– Eg er glad for at det no blir mogleg for fleire personar med nedsett funksjonsevne å ha ei aktiv fritid og å delta i fysiske aktivitetar på lik linje med andre. Dette er ei ordning som i praksis bidreg til eit meir inkluderande samfunn, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Frå før av er ordninga mellombels styrkt med 30 millionar kroner i år.

