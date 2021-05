Karakterane til over 300 NTNU-studentar delte

innenriks

Ifølgje Khrono skal lenkja til lista over studentar vere deaktivert, men studentane som lasta ho ned, har tilgang til alle namna med karakter.

Innleveringa var i enmet TDT4237 «programvaresikkerhet og personvern» ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU).

Ifølgje leiar John Krogstie ved Institutt for datateknologi og informatikk var det eigentleg meininga at ei anna fil skulle bli lasta opp. Han opplyser at studentar varsla om feilen etter to–tre minutt og at han då vart retta.

