Kjemper for å verne 200 oljejobbar etter at rigg vart erstatta

Nyleg vart det klart at Wintershall Dea ikkje forlengjer kontrakten med riggen «West Mira», og etter fleire alvorlege hendingar går riggen i opplag, noko som inneber at den er utan oppdrag.

Wintershall Dea held fram borearbeidet i Nova-feltet, men hentar inn ein ny rigg. Årsaka er ei «samla vurdering», fortel selskapet til E24.

– Vi kjempar det vi kan for å unngå nedbemanningar, seier leiar Kenneth Drageide i offshoreforeningen i Seadrill.

«West Mira» er eigd av Northern Ocean, medan dei tilsette tilhøyrer Seadrill. Begge selskapa er del av John Fredriksen-gruppa.

Framtida for dei tilsette på riggen er usikker, men Drageide håpar at riggen blir lagd i «varmt opplag» – som inneber at drifta av riggen blir delvis halden i gang, så verksemda hurtig kan takast opp att. Drageide meiner at det er behov for boreriggar som «West Mira».

– Vi håpar at vi skal kunne behalde ein god del tilsette dersom riggen går i varmt opplag, samtidig som vi får overført personell til andre riggar, seier Drageide.

Dersom riggen går i «kaldt opplag» med mykje mindre drift, vil det naturlegvis krevje langt færre tilsette i jobb.

