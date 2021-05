Kompensasjonsordninga for næringslivet blir forlengd

innenriks

Det opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) til E24.

– Uvissa er framleis stor, og dei små og store jobbskaparane våre treng føreseielegheit, seier ho.

Fristen var opphavleg sett til 1. juli, men no vil ordninga vare fram til 1. november. I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringa derfor foreslå å målrette ordninga mot bedrifter som har hatt størst omsetningsfall.

– I det som vi håpar vil vere den siste fasen i pandemien, vil ein nedtrappa versjon gi sterkare insentiv til å auke den økonomiske aktiviteten, seier Nybø.

86 av alle bedrifter som har fått kompensasjon fram til no, er småbedrifter med mellom 1 og 49 tilsette.

SMB Norge, som er ein interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter, ønskjer forlenginga velkommen.

– Vi er naturleg nok fornøgde med at regjeringa anerkjenner behovet til SMB-sektoren for føreseielegheit i ei svært krevjande tid, og at dei vel å utvide denne svært viktige ordninga, seier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge til NTB.

Han peikar på at det vil ta lang tid før ting normaliserer seg, og meiner at tiltaka må vare så lenge det er behov – også utover 1. november dersom nødvendig.

