NRK: Regjeringa kuttar sosiale tiltak i haust

Rikskringkastaren erfarer òg at arbeidsgivar sitt fritak frå lønnsplikt under permisjon og retten til å få dagpengar òg blir kutta.

Dei sosiale tiltaka er innførte i samband med koronakrisa.

Retten til omsorgspengar vart utvida i fjor vår og justert i fjor sommar. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020, frå 1. juli til 31. desember. Og dersom det har komme lokale koronautbrot og stengingar etter at kvoten er brukt opp, har foreldra fått fleire omsorgsdagar.

Det er uklart om denne ordninga blir heilt kutta eller delvis.

Perioden med fritak for lønnsplikt under permisjon for arbeidsgivarar vart i fjor forlengd til og med 30. september 2021. Tilsvarande vart òg dagpengeperioden for permitterte forlengd.

