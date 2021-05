Ramma for støtteordningar til kultur blir auka med nesten 1 milliard

innenriks

Støtteordninga for kultur, frivillig innsats og idrett blir forlengd ut oktober, opplyser Kulturdepartementet. Kultursektoren får auka ramma med 950 millionar kroner, medan idretten får 370 millionar kroner.

I tillegg får museum og musikk- og sceneinstitusjonar 50 millionar kroner over statsbudsjettet.

Kultursektoren vil truleg måtte leve med avgrensingar på publikum truleg eit stykke ut i andre halvår i 2021.

Ordninga legg til grunn at arrangørar er pålagde smitteverntiltak som avgrensar gjennomføring. Ved ei gradvis gjenopning av samfunnet vil det bli betalt ut mindre støtte gjennom ordningane etter kvart som det blir lempa på smitteverntiltaka.

I tillegg til å kompensere for arrangement som ikkje blir gjennomførte, vil regjeringa stimulere til å gjennomføre arrangement som kan gå føre seg innanfor smittevernreglane.

Allereie i april varsla kulturminister Abid Raja (V) at det ville komme 400 millionar kroner ekstra til stimuleringsordninga i første halvår. I tillegg blir det no lagt 550 millionar kroner på bordet for å forlengje ordningane ut oktober.

