Redningsselskapet får 3 millionar kroner til auka beredskap

I fjor førte koronapandemien til ein eksplosiv vekst i båtsalet, både av brukte og nye båtar, og det har gjenteke seg i år.

Regjeringa reknar derfor med at også årets sommar vil bli hektisk for Redningsselskapet, som sjølv trur at oppdragsmengda vil auke betydeleg samanlikna med eit normalår.

I fjor auka oppdragsmengda med 30 prosent på landsbasis samanlikna med eit normalår. I Oslofjorden var auken på 80 prosent.

Også i fjor fekk Redningsselskapet eit tilskot på 3 millionar kroner på tilsvarande grunnlag, og dessutan eit tilskot på 15 millionar kroner for å styrkje beredskapen i nord gjennom å setje inn ei redningsskøyte i Vardø.

