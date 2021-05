Sanner varslar kutt i støtteordningar i haust

innenriks

No handlar det om å finne ein veg ut av krisa, understreka finansministeren då han la fram revidert nasjonalbudsjett tysdag.

– Det har vore riktig og nødvendig å setje i verk kraftfulle økonomiske tiltak for å gi folk tryggleik, og for å hjelpe kriseramma bedrifter gjennom pandemien, seier Sanner (H).

Men pengebruken må ned når krisa er over, understreka statsråden. Han retta ein klar åtvaring til Frp mot å plusse på for mykje i budsjettforhandlingane som ventar i Stortinget.

Det reviderte statsbudsjettet legg opp til at staten skal bruke over 400 milliardar kroner i 2021, noko som er 90 milliardar kroner meir enn i statsbudsjettet i fjor haust. Pengebruken svarer til 3,7 prosent av Oljefondet.

– Det viktigaste no er at det ikkje blir mange nye satsingar som gir varige konsekvensar. Mellombelse tiltak må bli mellombelse, og oljepengebruken må takast ned igjen, seier Sanner til NTB.

Det har vore fire kriser som kravde store pengeinnsprøytingar frå staten berre dei siste elleve åra, minner på Sanner, og legg til at det alltid vil komme ei ny krise.

Fasar ut støtteordningar

No skodar han eit løp tilbake til normalen. Veksten i norsk økonomi er i ferd med å ta seg opp, og ifølgje det mest optimistiske anslaget kjem mykje av innhentinga i fastlandsøkonomien allereie frå sommaren.

Dermed varslar regjeringa avvikling av fleire sosiale tiltak frå og med oktober. Det betyr at utvida korona-ordningar for folk på dagpengar eller arbeidsavklaringspengar, og dessutan for frilansarar og lærlingar blir noko forlengde på seinsommaren, men blir deretter fasa ut.

Men dersom det oppstår problem med vaksineleveransar eller anna som forseinkar gjenopninga, kan økonomien vere i rute først neste sommar. Sanner seier det då kan bli aktuelt å forlengje sosiale ordningar.

– Ja, viss situasjonen tilseier det vil vi sjølvsagt komme raskt til Stortinget og sikre ei forlenging viss det er grunnlag for det, men slik vi no vurderer situasjonen, vil vi få fart på Noreg gjennom sommaren og hausten. Det betyr at mange vil komme tilbake i arbeid, seier han til NTB.

Ifølgje anslag frå revidert nasjonalbudsjett blir arbeidsløysa i år liggje på 3,5 prosent, noko som er 0,4 prosentpoeng høgare enn det som vart vurdert i fjor haust.

Endrar permisjonsperioden

Under koronakrisa har folk kunna stå som permitterte i eitt år, men frå juli skal dette stillast tilbake til normal periode på eit halvt år, foreslår regjeringa. Men dette vil berre gjelde nye permisjonar, og eventuelle veker ein har vore permittert før 1. juli, skal ikkje telje med i rekneskapen.

Innstramminga møter kraftige reaksjonar hos LO, som peikar på at det framleis er 200.000 permitterte og arbeidsledige her i landet. LO-leiar Peggy Hessen Følsvik kallar forslaget uforståeleg.

Ho håpar venstresida på Stortinget tek grep for å «gi budsjettforslaget ein meir sosial profil».

– Eg håpar berre at dette ikkje er ein del av eit politisk spel for at Frp skal få ein budsjettsiger i Stortinget. Det er i så fall tryggleiken til arbeidsfolk dei speler med, seier ho.

– Mjuk overgang

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viser til at tilbakeføringa gjeld nye permisjonar. Kjem det ei ny smittebølgje til hausten, kan reglane bli vurderte på nytt.

– Ved å nullstille og starte teljeverket på nytt 1. juli sikrar vi at mange ikkje har brukt opp permisjonsperioden sin. Dette er ei meir smidig løysing og vil gi ein mjuk overgang til normalsituasjonen, seier Røe Isaksen.

Samtidig kan støttetiltaka for næringslivet blir forlengt frå 1. juli til 1. november. Regjeringa foreslår å målrette ordningane mot bedriftene som har hatt størst omsetjingsfall.

Næringsminister Iselin Nybø (V) understrekar at uvissa framleis er stor og at næringslivet treng føreseielegheit.

– Når vi ser målstreken, må vi skape insentiv for aktivitet og ikkje passivitet, seier Nybø.

På spørsmål om kvifor støtteordningar blir tidlegare kutta for personar enn for næringslivet, svarer finansministeren at tidsløpet er omtrent det same.

– Men viss situasjonen i økonomien og næringslivet ser bra ut når vi kjem ut i august kan vi avslutte ordninga eller trappe ho ned når vi kjem dit, seier Sanner.

