innenriks

Beløpet skal kompensere kommunen for meirkostnader i samband med skredet.

– Gjerdrum kommune står i ein vanskeleg situasjon, og det skulle berre mangle at staten stiller opp. No foreslår vi at kommunen får 125 millionar kroner for å dekkje kostnader dei har hatt som følgje av skredet, seier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Skredet på Ask natt til 30. desember tok med seg fleire hus i eit bustadfelt. Ti menneske omkom i skredet.

