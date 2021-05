Staten kjøper togtenester for 435 millionar kroner meir, foreslår regjeringa

innenriks

– Økonomien til persontogselskapa har vorte hardt ramma som følgje av at vesentleg færre reisande har teke toget under pandemien, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Han seier at ein må ta høgde for at perioden med smittevern og færre passasjerar kan bli lengre enn det som tidlegare er lagt til grunn, og at tala på reisande framleis kan vere for lågt til at togselskapa kan halde oppe eit grunnleggjande tilbod med ordinært vederlag etter første halvår i år.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa derfor å auke løyvinga til statleg kjøp av persontogtenester med 435 millionar kroner i andre halvår.

