Ungdomsparti tornar mot oljepengebruken til regjeringa

innenriks

– Vi har hatt ein eventyrleg vekst i norsk økonomi, så vi har vorte godt vande i Noreg. Men no tyder alle framskrivingar på at tida framover vil bli tøffare. No er det absolutt på tide å stramme inn, seier Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark til NRK.

Sjølv om han har forståing for at oljepengar må brukast for å få Noreg ut av krisa, er han kritisk til at regjeringa for andre året på rad bruker meir enn den såkalla handlingsregelen tilseier.

Også Krfu-leiar Edel-Marie Haukland er kritisk til pengebruken. Det same er FpU-formann Andreas Brännström.

– Det er dei unge i dag som vil betale for pengefesten til politikarane som går no føre seg. Viss ein bruker for mykje pengar no, så vil velferdssamfunnet ikkje vere berekraftig i framtida, og kommande generasjonar vil miste det velferdssamfunnet dei eldre har nytt godt av, seier han til rikskringkastaren.

Leiarane for høvesvis AUF og Senterungdommen er òg kritiske til budsjettet. Dei understrekar at det er riktig å bruke pengar i krisetid, men påpeikar at dei ville prioritert ungdom meir.

(©NPK)