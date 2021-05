Åtte nye tilfelle av indisk mutant i Bergen

innenriks

Elling Ulvestad, avdelingsleiar ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus, opplyser til Bergens Tidende at funna vart gjort tysdag ettermiddag.

Det er frå tidlegare påvist fleire tilfelle av den indiske koronavarianten i samband med eit smitteutbrot på Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen, og det har vore venta fleire tilfelle.

– Eg vil tru at det er knytt til utbrotet, seier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen.

Det er førebels ikkje stadfesta at dei nye tilfella har tilknyting til utbrotet ved universitetet.

– Med atterhald om at desse er knytte til utbrotet, får dette ikkje pulsen min til å stige noko veldig. Det overraskar oss ikkje at det kjem så mange, seier Bovim.

Elling Ulvestad seier til Bergensavisen at han ikkje veit om dei nye tilfella er knytt til universitetet. Han seier at dei siste prøvene viser at det er ein ny versjon av den indiske varianten som er påvist.

– Den er ikkje identisk til den vi først fann tidlegare i vår, seier han.

