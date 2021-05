Bergen opnar for fleire besøkjande i private heimar

innenriks

– Vi er heilt avhengige av folk skrur på koronahjernen no, sa Bergens byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse onsdag.

Den siste veka har koronasmitten i Bergen auka noko. Vekesnittet ligg onsdag på 33 daglege registrerte smittetilfelle, medan snittet onsdag førre veke låg på 26 daglege smittetilfelle. Tysdag vart det registrert 25 smittetilfelle i Bergen.

– Situasjonen kunne ha vore verre, men han skulle ha vore betre, sa Valhammer.

På pressekonferansen offentleggjorde byrådet at dei gjer nokre justeringar i koronatiltaka:

* Avgrensinga på maksimalt tal på gjester i heimen blir auka frå to personar til fem personar utover eigen husstand, med eit tak på maksimalt ti personar til stades samtidig innandørs. Alle må halde ein meters avstand til personar utanfor eigen husstand.

* Serveringsstadar må sørgje for at gjestene som ikkje er frå same husstand held ein meters avstand gjennom heile besøket. Gjester må òg legitimere seg og registrere seg. Ein må ha munnbind når ein går rundt i lokalet, og lydnivået skal ned i lokala, slik at det går bra å prate saman på avstand.

* Forsterka tilråding om heimekontor for alle som har moglegheit til det.

* Verksemder som har måtta halde stengt som eit tiltak retta mot barn og unge, kan no opne igjen.

Tiltaka gjeld frå 13. til 26. mai.

