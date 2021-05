Equinor-gransking: Tjeldbergodden-brannen hadde potensial for fleire omkomne

innenriks

Etter brannane på Melkøya utanfor Hammerfest i Troms og Finnmark 28. september i fjor og på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal 2. desember sette Equinor i gang ei intern gransking. Ingen vart skadde i dei to brannane.

No er granskingane ferdigstilte og oversendt Petroleumstilsynet.

– Granskingsgruppa slår fast at Tjeldbergodden-hendinga under ubetydeleg endra omstende kunne gitt svært alvorleg utfall som lekkasje og eksplosjon av syntesegass, med potensial for fleire omkomne, sidan fleire menneske var i nærleiken av bygget der brannen oppstod på det aktuelle tidspunktet, skriv Equinor i ei pressemelding.

Smørjeolje tok fyr

Brannen på Tjeldbergodden vart meldt klokka 14.40, og tok rundt ein time å sløkkje. Ifølgje Equinor starta han i samband med ein rutinejobb då ein dampturbin ikkje stansa som han skulle, men heller auka farten.

– Dette førte til eit havari i ei kopling mellom dampturbinen og eit gir som medførte at tunge metalldelar vart slyngde ut. Ein av desse slo hol i ei røyrlinje med smørjeolje til turbingeneratoren. Smørjeolja tok fyr og forårsaka brannen, skriv Equinor.

Anlegget på Tjeldbergodden starta produksjonen igjen 20. februar i år og då utan drift av dampturbinen som tok fyr.

Alvorlege regelbrot

Brannen på Melkøya vart meld i 15.30-tida, og vart først sløkt etter åtte timar. Ifølgje granskingsrapporten var årsaka at filtera i eit turbinluftinntak tok fyr på grunn av langvarig, altfor høg temperatur. Brannen vart avgrensa til filterhuset på ein gassturbingenerator.

Anlegget vil vere stengt fram til mars 2022 grunna omfanget med reparasjonar for å få anlegget tilbake til sikker produksjon.

Petroleumstilsynets gransking av Melkøya-brannen, som vart publisert i april, avdekte ei rekkje alvorlege regelbrot på anlegget. Tilsynet har omtalt brannen som ei av dei mest alvorlege hendingane i norsk petroleumshistorie.

Forbetringsarbeid

Equinor skriv i pressemeldinga om dei interne granskingane at hendingane i fjor har utløyst eit omfattande forbetringsarbeid innan tryggleik på landanlegga.

– Vi var tidleg ute med å gjere tiltak for å sikre at liknande hendingar ikkje hender igjen. Funna i begge granskingsrapportane blir følgde opp med ytterlegare aksjonar som skal styrkje tryggingsarbeidet på landanlegga og i Equinor, seier Irene Rummelhoff, konserndirektør for marknadsføring, midstrøm og prosessering i Equinor.

(©NPK)