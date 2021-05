Fleire speleavhengige ber om hjelp under pandemien

innenriks

Til Aftenposten opplyser Spilleavhengighet Norge at 792 personar tok kontakt for første gong i 2020, mot 436 året før, ein auke på 82 prosent.

– Over 80 personar tok kontakt med oss i fjor på grunn av tilbakefall. I kvardagen vår er dette mykje. Vi har aldri sett sånne tal før, seier leiar Lill-Tove Bergmo i organisasjonen, som tilbyr rettleiing for speleavhengige og pårørande.

Bergmo fortel om menn og kvinner som har vore spelefrie i mange år, men som no får tilbakefall, i tillegg til at nye grupper byrjar å spele for første gong.

