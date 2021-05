Høgre vil skilje elevar i ulike klasserom ut frå fagleg nivå

innenriks

Opplæringslova slår fast at det «til vanleg» ikkje er lov å dele inn elevar etter kjønn, etnisk tilhøyring eller fagleg nivå. For at pilotprosjektet med såkalla nivådifferensiering ikkje skal vere i strid med lova, foreslår Høgre at det skal skje «i kortare periodar».

– Grunnen til at vi foreslår pilot, er å få prøvd det ut for å sjå om det fungerer eller ikkje, seier Henrik Asheim, nestleiar i Høgres programkomité.

Høgre arrangerer digitalt landsmøte kommande helg, og då skal partiet vedta nytt program for perioden 2021–2025.

Asheim meiner nivåinndeling kan vere smart til dømes i fag der det er viktig at ein presterer godt og som ein skal halde fram med på eit høgare nivå.

Høgre har hatt liknande forslag tidlegare. Leiaren i utdanningsforbundet Steffen Handal omtaler det som resirkulert politikk og meiner det er meir ideologisk basert enn forskingsbasert.

– Dette er kjende tonar. Forslaget byggjer nok på ei antaking om at inndeling av elevar skal gi auka læringsutbytte. Det finst ikkje god og anerkjend forsking som byggjer på dette. Eg trur ikkje det er sannsynleg å få eit anna resultat med ein ny pilot, seier han.

(©NPK)