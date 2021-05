Industri Energi om Equinor-gransking: – Ansvaret ligg hos leiinga

innenriks

– Rapportane avdekkjer svært alvorlege ting, og det er ingen tvil om at ansvaret her ligg hos leiinga i selskapet, seier forbundsleiar Frode Alfheim til NTB.

Equinors granskingsgruppe har slått fast at Tjeldbergodden-brannen kunne gitt eit svært alvorleg utfall. Det vart avdekte svakheiter med tryggleiken både på Tjeldbergodden og Melkøya.

– Det er selskapet som ikkje har lagt til rette for forsvarlege tryggingsrutinar og at vedlikehald blir utført slik at anlegget blir drive sikkert, og det ansvaret må dei ta fullt og heilt, seier Alfheim.

Ingen vart skadde i dei to brannane.

