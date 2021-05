Mann dømt for ei rekkje sovevoldtekter

innenriks

Helgeland tingrett fann det bevist at mannen hadde valdteke den dåverande sambuaren sin gjentekne gonger frå 2011 til 2018.

Han vart òg dømd for å ha valdteke ei anna kvinne ved to høve i 2019.

– I skjerpande retning ser retten til at det vart gjennomført fleire titals sovevoldtekter av fornærma A og to valdtekter av fornærma B. Handlingane til tiltalte har medført at dei fornærma har hatt behov for traumebehandling/psykolog, skriv konstituert tingrettsdommar Mathias Emil Hager i dommen.

Straffa er i samsvar med påstanden til aktor. Mannen erkjende ikkje straffskuld.

Mannen må òg betale 175.000 kroner i oppreisning til kvar av kvinnene.

(©NPK)