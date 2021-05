Noreg har passert 2 millionar vaksinedosar

innenriks

27. desember 2020 vart første koronavaksine sett i Noreg, og natt til onsdag var det oppdaterte talet på sette dosar 2.019.546, ifølgje FHIs oversikt.

1.503.794 personar har fått den første dosen sin, og 515.752 personar har fått den andre dosen sin med vaksine.

– Eg vil seie tusen takk til alle dei som står på ute i kommunane og sørgjer for så god framdrift i vaksinasjonen. Eg er veldig glad for at vaksinasjonen i Noreg held fram i godt tempo. Framover vil det komme endå fleire vaksinar og med det vil tempoet i vaksinasjonen auke ytterlegare. Dette er òg ein av faktorane som bidreg til at gjenopninga av Noreg kan halde fram utover våren og sommaren, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Den første koronavaksinen som vart sett i Noreg, var produsert av Pfizer og Biontech.

15. januar vart første dose av Moderna-vaksinen sett, og 7. februar vart AstraZeneca-vaksinen teken i bruk for helsepersonell før han etter kvart vart sett på pause.

Både FHI og Vorland-utvalet – som har sett på biverknadene av AstraZeneca og Janssen-vaksinane – ønskjer å ta desse ut av vaksineprogrammet, men er usamde om frivillig bruk.

Regjeringa har enno ikkje teke ei avgjerd om bruken av dei to vaksinane.

