Raymond om skeivfordelinga: – Gode nyheiter for gjenopninga av Oslo

innenriks

– Dette har vi venta på lenge, og eg er sjølvsagd veldig glad for at Oslo og andre område i Noreg med høgt smittetrykk får fleire vaksinar, seier Johansen til NTB.

24 austlandskommunar med vedvarande høgt smittetrykk skal få 60 prosent fleire vaksinar. Det kunngjorde regjeringa onsdag, etter å ha fått råd frå FHI.

– Heile Noreg står i denne situasjonen saman – jo fortare vi får ned smitten i dei områda med mest smittetrykk, jo raskare kan vi lette på tiltak og få meir av kvardagen tilbake. Oslofolk har levd med svært strenge tiltak lenge, og det siste halve året har det aller meste vore stengt. At vi no får fleire vaksinar er svært gode nyheiter for gjenopninga av Oslo, seier Johansen.

Det er synleg at vaksinar til bydelar og kommunar med høgt smittetrykk har bidrege til smittereduksjon, seier byrådsleiaren.

– Dei siste vekene har vi hatt det høgaste smittetrykket i byen i bydel Grünerløkka, ein bydel som har hatt den lågaste delen av befolkninga vaksinert. Så at det er eit stort behov for fleire vaksinar for å få ned smittetrykket i Oslo, er det ingen tvil om.

(©NPK)