Sjøfolk krev unntak frå karantenehotell

«Nok er nok», skriv forbundet i ei pressemelding.

Sjøoffiserane kallar det som avgjerande å sikre at sjøfolk kan halde fram med å reise til og frå jobb utan å bli pålagde restriksjonar som medfører ei så stor totalbelastning at det går utover helsa og arbeidskapasiteten deira.

– Norske sjøfolk har særleg kritiske samfunnsfunksjonar som det er avgjerande å halde oppe, og dei utfører under pandemien jobben sin med stor ekstrabelastning som resultat av ulike restriksjonar, seier administrerande direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Sjøfolk og familiane deira

– I denne situasjonen krev vi at regjeringa står ved dei internasjonale forpliktingane sine og erkjenner den belastninga endringa medfører for sjøfolk og familien deira. Dei må komme med ei særordning der sjøfolk på ein trygg måte blir skåna for påkjenningane ei slik endring medfører, seier direktøren.

Dei nye reglane vart vedtekne 7. mai og byrja å gjelde to dagar seinare. No blir det ikkje lenger skilt mellom nødvendige og unødvendige reiser for personar som har opphalde seg utanfor EØS/Schengen-området – alle må på karantenehotell.

For reisande innanfor dette området gjeld heimekarantene dersom det dreier seg om ei nødvendig reise.

Solberg snakka om temaet

Sjøoffisersforbundet viser mellom anna til at statsminister Erna Solberg (H) tok opp temaet under FNs hovudforsamling i mai i fjor.

– Eg oppmodar alle medlemsland til å peike ut sjøfolk som samfunnskritisk personell og implementere protokollen til den internasjonale maritime organisasjonen for mannskapsskifte, sa Solberg.

Når det gjeld smittevern, peikar Norsk Sjøoffisersforbund på at sjøfolk er «ei gruppe som gjennom yrket sitt har ei profesjonell tilnærming til korleis regelverk, rutinar og risikovurderingar skal følgjast». Derfor meiner dei sjøfolk på ein trygg og god måte kan gjennomføre karantene i eigen heim.

