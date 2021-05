Ti nye koronasmitta i Drammen

innenriks

Seks av dei er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle, medan smittevegen førebels er ukjend for dei siste fire, skriv kommunen i ei pressemelding onsdag morgon.

Noko av smitten råkar Galterud skule. Nærkontaktar av smitta må i karantene, men smittesporing er ikkje fullført, understrekar kommunen.

Ingen av barnehagane eller helseinstitusjonane til kommunen er ramma av smittetilfella.

– Vi er sjølvsagt glade for at gårsdagens smittetal førebels ikkje ser ut til å vere eit forvarsel om ei markant smittestigning i kommunen. Det er positivt at talet har sokke, men samtidig ser vi at smittetala hoppar litt opp og ned for tida, og det er relativt ustabilt, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han er òg bekymra for at det er ukjend smitteveg blant fleire av tilfella.

– Vi konkluderer aldri på bakgrunn av tal frå enkeltdagar. Dersom vi hadde hatt ein del med ukjend smitteveg på 40 prosent over tid, hadde vi hatt eit stort problem. Då ville det vore umogleg å halde oversikt over smittespreiinga.

Det er påvist 147 tilfelle i Drammen dei siste 14 dagane.

