Tor Kjærviks drapssikta son må framleis sitje i varetekt

– Når det gjeld den psykiske helsesituasjonen for sikta, meiner retten det på det noverande tidspunktet er sannsynleg at sikta hadde skuldevne i gjerningsaugneblinken, skriv Oslo tingrett i rettsavgjerda etter fengslingsmøtet onsdag.

Den 36 år gamle mannen samtykte til varetektsfengsling då spørsmålet var oppe to dagar etter drapet på Røa i Oslo i 12. april i år. Han er sikta for å ha skote og drepe faren sin, Tor Kjærvik, og for å ha prøvd å drepe sambuaren til faren.

Forsvararen til sonen, advokat Sol Elden, sa tysdag til NTB at sonen ville krevje seg lauslaten under fengslingsmøtet onsdag.

– Han samtykkjer ikkje og ønskjer at retten vurderer om fengslingsvilkåra er oppfylte, seier Elden til NTB.

Politiet bad onsdag om at mannen blir varetektsfengsla i åtte veker med brev- og besøksforbod, og dessutan medieforbod dei fire første vekene av perioden. Retten meinte likevel at mannen berre skal haldast fengsla i fire veker, med medieforbod dei to første vekene. Han får brev- og besøksforbod i heile fengslingsperioden.

– Sidan sikta skal få rettspsykiatrisk vurdering og tvungen observasjon, og er innlagt på psykiatrisk sjukehus no, kan saka stå i ei anna stilling om fire veker, skriv Oslo tingrett i rettsavgjerda.

