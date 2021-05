Barnehagetilsett erkjenner overgrep medan saka var på vent hos Kripos

innenriks

Mannen i 40-åra vart arrestert i starten av desember i fjor, sikta og seinare tiltalt for seksuelle overgrep både mot eigne barn og barn i barnehagen i Sandnes der han jobba i mange år.

Politiet gjekk til aksjon to dagar etter at dei hadde fått tips om mannen frå Kripos, som i slutten av juli i fjor fekk tips frå USA om at mannen hadde hatt overgrepsmateriale på nettet.

Fire månader

No opplyser statsadvokat Nina Grande til Stavanger Aftenblad at mannen har erkjent å ha gjort overgrep i dei fire månadene saka låg hos Kripos.

– Han har forklart seg om overgrep mot eigne barn i den perioden. Det kan ha skjedd fleire gonger. Vi kan ikkje sjå bort frå at det òg har skjedd overgrep mot barn i barnehagen då, seier Grande.

Kripos beklagar at saka vart liggjande såpass lenge hos dei.

– Dette er svært uheldig, seier politioverbetjent Helge Haugland, avsnittsleiar ved seksjon for nedkjemping av internettrelaterte overgrep i Kripos, til avisa.

Kø av overgrepssaker

Den nasjonale eininga for nedkjemping av organisert og annan alvorleg kriminalitet har lenge hatt utfordringar med å handtere alle tipsa om internettrelaterte overgrep.

I fjor fekk Kripos 8.192 tips om slike overgrep. I ein rapport frå Riksrevisjonen i februar vart det slått fast at 40 prosent av sakene som vart valde ut for vidare oppfølging i 2020, ikkje vart gjennomgått på grunn av manglande kapasitet.

Haugland seier det kan tenkjast at det kan vere personar som gjer overgrep i dag, blant desse sakene.

