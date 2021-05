FHI-overlege: – Ville ikkje teke Janssen-vaksinen

innenriks

– Nei. Eg hadde ikkje gjort det. Eg ventar, rett nok litt utolmodig, dei vekene som skal til før eg blir vaksinerte i det vanlege vaksinasjonsprogrammet, seier Aavitsland til Dagbladet på spørsmål om han sjølv ville teke Janssen-vaksinen.

Onsdag vart det klart at regjeringa på sikt vil opne for frivillig bruk av vaksinen. Den er no sett på vent i vaksinasjonsprogrammet, medan AstraZeneca-vaksinen er teken ut permanent.

Aavitsland seier FHI har gjort ein risiko/helsegevinst-vurdering av Janssen-vaksinen og kome fram til at risikoen for alvorleg sjukdom faktisk kan vere litt større ved å ta Janssen-vaksinen enn ved å gå og vente i Noreg nokre få ekstra veker.

Han er uroa over meldingane om biverknader frå USA. Sjølv om biverknadene er sjeldne, har nokre av dei vore alvorlege.

– Det var to ekspertgrupper. Ei uavhengig ekspertgruppe, og ei anna uavhengig ekspertgruppe i FHI, som gav tilrådingane sine til regjeringa. Begge konkluderte at Janssen-vaksinen ikkje bør vere ein del av vaksinasjonsprogrammet, seier FHI-overlegen.

(©NPK)