FHI-utkast: Tilrår at færre kommunar mistar vaksinedosar og at Skien og Nesodden får fleire

Helse- og omsorgsdepartementet bad tidlegare denne veka Folkehelseinstituttet levere inn ei fornya vurdering av lista over dei kommunane som skal få fleire vaksinedosar.

I eit utkast frå FHI som er sendt frå Helsedirektoratet til kommuneoverlegar og vaksinekoordinatorar i Vestfold og Telemark, er Skien og Nesodden kommune lagt til denne lista, medan Moss er fjerna.

Dermed kan det liggje an til at 25 kommunar, og ikkje 24, får 60 prosent fleire vaksinedosar enn befolkningsnøkkelen legg opp til.

Færre kan miste vaksinedosar

I tillegg blir det opp lagt til at fleire kommunar ikkje må gi frå seg vaksinedosar. På lista over dei såkalla nullkommunane som regjeringa la fram onsdag, stod Bergen, Førde, Hamar, Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Nes, Ringerike, Ringsaker, Sandnes, Skien, Stavanger og Trondheim.

På det nye FHI-utkastet er desse 18 kommunane lagt til: Gjerdrum, Moss, Holmestrand, Lunner, Frogn, Porsgrunn, Tønsberg, Marker, Aurskog-Høland, Færder, Øvre Eiker, Hurdal, Ringerike, Horten, Sandefjord, Bamble, Kongsberg og Skiptvet.

Trondheim og Kristiansand står lista opp i ein eigen bolk under nullkommunar. FHI skriv det òg kan vurderast å ta med Trondheim og Kristiansand som er store befolkningstette kommunar, der både tiltak og smittespreiing vil få større konsekvensar enn i mindre kommunar.

Møtte kritikk

Ei rekkje ordførarar har sidan pressekonferansen til regjeringa onsdag vore svært negative til at dei kan miste vaksinedosar samtidig som dei den siste tida har opplevd høgt smittetrykk og levd under strenge koronatiltak.

Ordførarar frå Vestfold og Telemark bad torsdag statsminister Erna Solberg (H) om eit møte om den geografiske vaksineomfordelinga.

Folkehelseinstituttets modell for å velje ut kommunar tek høgd for smitterisiko, innleggingsrisiko og kor langt kommunane har komme i vaksinasjonen. I tillegg er det lagt vekt på tiltakstrykket.

Ordførar-jubel

Tønsberg-ordførar Anne Rygh Pedersen (Ap) er kjempefornøgd med at det no ser ut til at kommunen ikkje mistar vaksinedosar.

– Etter ein slik modell landar Tønsberg ut på «staden hvil». Vi får ikkje fleire dosar enn førespegla, men blir heller ikkje fråteke nokon. Vi er fornøgd med at det no ser ut som FHI og regjeringa lyttar til oss i denne saka, seier Rygh Pedersen i ei pressemelding.

Også i Holmestrand kommune jublar ordførar Elin Weggerud (Ap).

– Det opplevast som ei uforståeleg avgjerd at vi måtte gi frå oss desse dosane. Dette var ei god nyheit. Eg er glad for det på vegner av innbyggjarar, tilsette og næringsliv i kommunen, seier ho.

Det er regjeringa som til slutt avgjer kva kommunar som skal få fleire vaksinedosar etter at det onsdag vart kjende at dei går inn for ei sterkare geografisk omfordeling.

I tillegg til ei ny kommunevurdering frå FHI skal Helsedirektoratet gjennom statsforvaltarane avklare om kommunane som mistar vaksinedosar, har kapasitet til å gjennomføre ein slik vaksinasjonsplan. Dei har fått frist for dette oppdraget onsdag 19. mai klokka 12.

