Fallande popularitet for Solberg heime i Hordaland

Samtidig går talet som ønskjer seg Ap-leiar Jonas Gahr Støre som statsminister opp frå 29,5 til 38,9 prosent på Sentios ferske måling for Bergensavisen. Trygve Slagsvold Vedums (Sp) oppslutning søkk frå 15,9 til 14,5 prosent.

– Folk ser det som det lite realistisk at Vedum blir statsminister, og forlèt han til fordel for Støre. Dei berre steller seg til realitetane, som er at støttepartia i SV og MDG vil peike på Støre, seier Terje Sørensen, TV 2s valekspert, til avisa.

Han påpeikar at Solbergs oppslutning framleis er vesentleg betre enn Høgres.

– Det viser alle målingar, ho er absoluttet deira sterkaste kort og hentar mange stemmer frå andre parti, seier Sørensen.

Målinga er teken opp av Sentio mellom 7. og 11. mai. Til saman 1.000 personar er intervjua.

