Høgre-landsmøtet seier nei til å redusere eigarskapen til staten i Equinor

innenriks

Det var knytt spenning til avstemminga rundt punktet som seier at staten skal selje seg ned i Equinor, men likevel behalde majoriteten av aksjane. Eit mindretal i programkomiteen tok dissens.

Nestleiar i programkomiteen, Henrik Asheim, har vore ein av pådrivarane for å redusere statens eigardel i oljeselskapet. Tidlegare har han foreslått at pengane frå salet kan brukast på klimatiltak.

Forslaget fall med 146 stemmer mot 190, og landsmøtet støtta dermed mindretalet i dissensen. Det betyr at Høgre ikkje går inn for å selje seg ned i Equinor no.

(©NPK)