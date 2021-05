innenriks

Forslaget tek utgangspunkt i ei svensk ordning med gründerpermisjon. Heiltidstilsette med fast stilling skal kunne krevje ubetalt permisjon i seks månader for å starte eiga næringsverksemd, som ikkje er i konkurrerande verksemd med der ein er tilsett.

Høgres landsmøte gjekk fredag inn for at ein bør greie ut om ei slik ordning bør innførast òg her i landet.

