Kontroll på gassflaskene etter brannen i Vegårshei

– Ja, vi har funne den siste flaska, det var den acetylen-flaska vi var mest bekymra for. Flaska er berre eit flatt stykke jern, opplyser brannsjef Petter Vinje Svendsen til Tvedestrandsposten.

Ein kranbil og ein skarpskyttar vart tilkalla for å hjelpe til i oppryddingsarbeidet etter brannen i lagerbygget.

Kranbilen vart tilkalla for å løfte vekk takplatene, slik at gassflaskene i bygget vart avdekt. Deretter skulle politiet sende skarpskyttar for ei kontrollert sprenging, men dette vart altså ikkje nødvendig.

Nødetatane melde om brannen i Molandsveien ved Stampholmen rett etter klokka halv eitt natt til fredag.

Både jernbanen og vegen forbi bygget vart stengt. I 12.30-tida vart jernbanen opna, medan vegen var stengd til klokka 16.

26 personar vart evakuerte, men fekk i 15-tida gå tilbake til husa sine.

