Lange polkøar fleire stader i landet

innenriks

Avisa Oslo har besøkt fleire av Vinmonopola i hovudstaden og anslår opp mot 150 meter kø på det meste utanfor utsalsstaden i Markveien på Grünerløkka.

Pressekontakt Hege-Lill Hagen Asp i Vinmonopolet seier til NTB at det var salsrekord for året hittil onsdag denne veka.

Den første timen fredag var det 36.000 kundar inne og kjøpte 130.000 liter alkoholholdige drikkevarer.

– Desse dagane no rett før 17. mai pleier generelt å vere hektiske. Det er den andre salstoppen i året etter påske, seier ho.

Ho reknar med at det vil vere mykje trykk i butikkane utover dagen, men at det truleg roar seg no etter morgonrushet.

– Vi har gått ut og informert og oppmoda kundane våre til å planleggje og fordele handelen. Det greidde ein før jul, og vi håpar kanskje at det òg er tilfelle no, seier Hagen Asp.

Liknande køar som på Grünerløkka er òg å sjå utanfor Sandaker senter og Carl Berner.

I Bergen ved Citypark melder kundar å ha stått i kø i opptil ein time sjølv om dei møtte opp før opningstida. Hagen Asp seier køane ser verre ut enn dei er.

– Inni butikkane pleier det å gå ganske radig unna, seier ho.

(©NPK)