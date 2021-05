Lauslatinga av Viggo Kristiansen ligg i Høgsteretts hender

innenriks

I anken seier Kristiansen og forsvarsteamet seg usamd med fleirtalet til lagmannsretten som la avgjerande vekt på samfunnsvernet i vurderinga om lauslating.

– Samfunnet sitt moglege behov for vern har no vorte teke vare på i 21 år, skriv advokatane Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad i anken.

Dei meiner at Kristiansens interesser må gå føre. Det blir òg peika på at samfunnet har kontroll på Kristiansen og verkemiddel som eventuelt kan bli aktuelle.

Meiner fleirtalet argumenterer i sirkel

Kristiansen har fått straffesaka si gjenopna. Både fleirtalet og mindretalet i lagmannsretten meinte at det då skulle «klare og tungtveiende grunner» til for at soninga skal halde fram.

Mindretalet meinte at det ikkje fanst motomsyn som tilsa at Kristiansen måtte halde fram soninga, noko Kristiansen og teama hans er samde i.

– Når fleirtalet til lagmannsretten i lita grad kan vise til konkrete haldepunkt for at Kristiansen er skuldig, men likevel nyttar den gjenopna dommen som grunnlag for å slå fast at det finst eit behov for samfunnsvern, utgjer det ein uhaldbar sirkelargumentasjon som undergrev hovudregelen om å verne borgarar mot feilaktig straffeforfølging, skriv Sjødin og Gulstad.

Dømt til forvaring

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen har heile tida nekta straffskuld. I februar fekk han straffesaka si gjenopna. Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Han har sona ferdig.

Ønskjer ny hovudforhandling

Borgarting lagmannsrett skal behandle Kristiansens gjenopna sak.

Oslo statsadvokatembete skal komme med ei tilråding til Riksadvokaten om det bør gjennomførast full behandling i lagmannsretten eller om det skal kunngjerast frifinnande dom utan hovudforhandling.

Både Viggo Kristiansen og dei pårørande har gitt uttrykk for at dei ønskjer ei ny hovudforhandling.

Forvaringstida til Kristiansen går ut 12. september. Skal forvaringa forlengjast, må påtalemakta reise sak innan 12. juni.

