Nasjonaldagen blir feira med flagg, minibarnetog og båtkortesje

innenriks

Også i år set pandemien og restriksjonane preg på feiringa av nasjonaldagen. Det tradisjonelle barnetoget må gjennomførast som eit minibarnetog i dei kommunane dette i det heile blir tillate.

– I dei delane av landet der det ikkje er lokale særreglar, kan ein arrangere 17. mai-tog med inntil 200 deltakarar så lenge dei held god avstand og ein unngår trengsel med andre før og etter gjennomføringa, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han legg til at for at det skal kunne gjennomførast praktisk slik som forskriftene seier, må deltakarane samlast på eit område som er stort nok til å unngå trengsel og sørgje for at talet ikkje overstig 200.

Sør og nord

Norske kommunar og 17. mai-komitear har vist stor kreativitet for å gjennomføre årets arrangement. Det blir meldt om båtkortesjar, veteranbilkortesjar, traktorkortesjar og blålystog.

Heilt i sør går Mandals båtkortesje klokka 10. Songforeininga står oppstilt ved kaien og syng kortesjen inn i Mandalselva. Her speler òg både jentekorpset og gutekorpset i byen.

– Frå eiga bryggje til eiga bryggje – vi går ikkje i land andre stader, dette er svært viktig, melder kortesjeleiar Jens Erik Holmquist i Mandal.

I Vardø i nordaust blir det bilkortesje i byen denne dagen. Den går frå Strandgaten klokka 13.30, og her blir det òg eit blålystog. Politi og ambulanse køyrer først, lenger bak køyrar amerikanske bilar, motorsyklar og firehjulingar, og til slutt vanlege personbilar.

– Dette vil vere eit fint og flott høve til å få vise fram det flotte køyretøyet i byen på, samtidig som vi får feira nasjonaldagen vår på ein noko annleis måte, skriv kommunen.

Dei kongelege støttar òg opp om alle dei populære arrangementa. På ettermiddagen går kongeparet og kronprinsparet om bord i kongeskipet Norge og blir med i båtparaden i Oslofjorden. I tillegg følgjer kongeparet opp fjorårets store suksess og dreg på køyretur gjennom hovudstaden i ein av Slottets veteranbilar.

Korps og song

I alle byar og kommunar blir det eigne arrangement. Men noko er òg felles for heile landet. Det er mellom anna alle korpsa som har lova å marsjere for å skape skikkeleg 17. mai-stemning.

Berre i nokre få kommunar, med det største smittepresset, er dette avlyst. Men når korpset kjem, blir likevel ei overrasking.

– For korpsa våre og planar for 17. mai betyr det at dette vil likne mykje på fjorårets nasjonaldag, seier Karl Ole Midtbø, generalsekretær i Noregs musikkorpsforbund.

Han forklarer at speleoppdraga ikkje kan annonserast i forkant for å unngå at det blir for store samlingar av folk.

I tillegg skal det òg syngjast over alt. Og kongefamilien er med frå Slottsparken.

– Heile Noreg blir oppmoda til å bli med når «Ja, vi elsker» skal syngjast samtidig over heile landet. Det skjer rett etter saluttane frå festningsverka klokka 12, skriv kulturminister Abid Raja (V).

– Vi treng kjensla av fellesskap og samhøyr som songen gir oss, legg han til.

Kor mange?

Det blir nok likevel stillare enn vanleg i gatene dei fleste stader og i byane. Mange vel nok markeringar heime og i hagane.

Kommunen du bur i, avgjer om du kan samle fem, ti eller tjue gjester.

Rådet er å sjekke kva som gjeld av restriksjonar i kommunen din. Viss det er tvil om det er nasjonale eller kommunale råd og reglar som gjeld, skal ein ta omsyn til dei strengaste restriksjonane.

I private heimar kan ein ha besøk av fem gjester. Det kan vere fleire viss gjestene tilhøyrer same husstand. Dei fullvaksinerte, dei som fekk første vaksine for tre veker sidan og dei som har hatt covid-19 siste seks månader, blir ikkje rekna.

Både NRK og TV 2 har sendingar heile dagen. Det blir besøk frå rundt om i landet, intervju med statsministeren og så blir feiringa til kongefamilien følgt.

(©NPK)