Partnarar kan vere med på ultralyd igjen i Bergen

Partnarar får òg vere med på andre typar avtalar ved poliklinikk. Bergen går òg tilbake til ordinær barselbesøkstid slik som før pandemien, skriv Haukeland universitetssjukehus i ei pressemelding.

– Dette er noko mange har venta på. No gler vi oss til å ta imot begge to frå neste veke, seier klinikkdirektør Susanne Albrechtsen ved Kvinneklinikken.

Det er lokale og nasjonale smitteverntiltak som har vore lagt til grunn for dei strenge besøksreglane ved klinikken. At dei no gjenopnar har samanheng med kor langt dei har komme i vaksinasjonen av tilsette.

– No er det forsvarleg, seier klinikkdirektøren.

