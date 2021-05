Rundt 500 meldingar om mistenkte vaksine-biverknader den siste veka

innenriks

Totalt blir kalla 1.050 av dei nesten 9.000 meldingane som er behandla, som alvorlege, ifølgje Legemiddelverket. Dette talet har auka med 104 den siste veka.

7.808 av tilfella blir så langt kalla som lite alvorlege.

Meldingar om alvorlege hendingar blir først behandla. Derfor gir ikkje tala eit riktig bilete av fordelinga mellom alvorlege og lite alvorlege hendingar, opplyser Legemiddelverket.

Til saman 16 tilfelle av høgt blodtrykk er meldt som mistenkte biverknader etter vaksinasjon med Pfizer-vaksinen, eitt tilfelle etter Moderna-vaksinen. Pasientane var mellom 28 og 98 år, to var menn.

– Det er ikkje avklart om høgt blodtrykk kan knytast til vaksinen, men vi informerer om desse tilfella for at legar og pasientar skal vere merksame på moglegheita for sterkt forhøgd blodtrykk som krev behandling, hos personar som nyleg er vaksinerte, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Biverknadsmeldingane som har kome inn, fører ikkje til endra tilrådingar for Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen.

