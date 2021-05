Statnett anslår 30-dobling av straum til datasenter til 2040

innenriks

Klassekampen har fått Statnett til å lage ei oversikt over statusen for datasenter i dag. Den viser at 52 senter sidan 2018 har søkt om å kople seg på straumnettet.

Ein nøktern prognose frå Statnett anslår ein auke i kraftforbruk på rundt 8 TWh fram til 2040. Dette er nesten like mykje som Oslos straumforbruk – som er på 9 TWh.

Og til og med det høgaste scenarioet for datasenter – med eit forbruk på 15 TWh i 2040 – kan vere for lågt, ifølgje Statnett, som viser til at summen av innmelde planar er større.

