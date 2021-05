Strammar inn stimuleringsordninga for kultursektoren

innenriks

Kulturrådet vil opne søknadsportalen 19. mai, og ein kan søkje for arrangement heilt fram til 31. oktober i samband med den nye ordninga.

Den blir vidareført i hovudsak med same innretning som i første halvår 2021, men med desse endringar:

* Det er sett eit støttetak på 50 000 kroner for artisthonorar ved gjennomførte arrangement.

* I tillegg er det krav til at arrangørar aukar eigeninnteninga der det er mogleg.

Av dei 900 millionar kronene regjeringa har sett av for perioden juli – oktober, vil 325 millionar kroner gå til stimuleringsordninga og 175 millionar kroner til kompensasjonsordninga for perioden 1. juli–31. august.

400 millionar kroner vil bli fordelt mellom stimulering og kompensasjon i perioden i september–oktober på eit seinare tidspunkt når departementet har eit betre grunnlag for å vurdere behovet.

– Årets kultursommar vil framleis vere prega av smittevernavgrensingar, men eg er sikker på at stimuleringsordninga vil bidra til mange gode kulturopplevingar, både i sommar og fram mot november. Og vi ser lys i tunnelen. Eg håpar og trur at pandemien vil gå mot slutten, og at kulturlivet utover hausten vil nærme seg normalen, seier kulturminister Abid Raja (V).

(©NPK)