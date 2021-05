Tre valdtekter enda med vel sju års fengsel

innenriks

Mannen var òg tiltalt for ei fjerde valdtekt, men retten fann det ikkje tilstrekkeleg bevist at samleiet var ufrivillig.

Dei tre valdtektene skjedde i samband med nachspiel, og dei fornærma var ute av stand til å motsetje seg handlinga som følgje av rus eller søvn.

I retten forklarte mannen at han ikkje hugsar det eine tilfellet. Dei to andre, og dessutan tilfellet han vart frikjend for, sa han var frivillige.

Mannen må betale til saman 475.000 kroner i oppreisning til dei tre kvinnene han vart dømd for å ha valdteke.

Aktor la ned påstand om ti års fengsel.

(©NPK)